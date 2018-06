Scuola: ddl Malpezzi su diplomati magistrali, mercoledì con Marcucci

Roma, 8 giu. (AdnKronos) - "Mercoledì 13 giugno alle ore 14 si svolgerà al Senato una conferenza stampa per la presentazione del disegno di legge della senatrice Simona Malpezzi (Pd) su 'Disposizioni in materia di contrasto alla povertà educativa e di reclutamento per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria'". Si legge in una nota. "Il disegno di legge si propone di potenziare la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, con un piano di assunzioni e regole di reclutamento in grado di risolvere il problema dei diplomati magistrali e di garantire i diritti di tutti gli insegnanti coinvolti", si spiega. All'incontro con la stampa, che si terrà nella Sala Nassirya, oltre alla presentatrice della proposta interverrà il presidente del gruppo dei senatori Pd, Andrea Marcucci.