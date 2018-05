Scuola: Confartigianato, il 17,3% imprese Veneto ospita studenti per alternanza (4)

(AdnKronos) - "Un'intesa che, ponendosi in linea di continuità con quella sull'apprendistato duale del primo settembre 2016, segna un nuovo protagonismo delle parti sociali regionali su temi, che seppure diversi da quelli che tradizionalmente hanno impegnato la contrattazione regionale, vengono riconosciuti come strategici per favorire le politiche di innovazione territoriale, l'aumento della produttività e della competitività del sistema produttivo veneto nel contesto della nuova geografia del lavoro", sottolinea. "La bilateralità artigiana veneta ? conclude Bonomo - riveste un ruolo fondamentale anche all'interno di questo Accordo, che, mettendo a disposizione del rafforzamento dell'alternanza scuola lavoro, risorse raccolte dalle imprese e dai lavoratori, allarga così il suo raggio d'azione dal welfare collettivo alle transizioni occupazionali dei giovani perché è da qui che parte la via per preparare i nostri giovani, attrezzandoli per contribuire alla crescita delle nostre imprese e dei nostri territori?.