Scuola: Confartigianato, il 17,3% imprese Veneto ospita studenti per alternanza (2)

(AdnKronos) - In Veneto, nel 2017, la propensione delle imprese con dipendenti ad ospitare studenti in alternanza scuola lavoro è stata del 17,3% (In Italia la quota si ferma all'11,9%). A livello settoriale mostrano propensione maggiore le imprese del Manifatturiero (14,8%) seguite dai Servizi (11,8%) e delle Costruzioni (8,1%). ?E' a livello provinciale che le statistiche venete toccano i massimi -commenta Bonomo-. Primo e secondo posto sono occupati da Vicenza (19,3%) e Belluno (19,1%). Seguono Vercelli (19,0%), Pordenone (18,5%), Como e Treviso (entrambe con il 18,4%), Lecco (18,3%), Biella (17,9%) e Varese e Mantova (entrambe con il 17,7%). Nelle prime 10 posizioni ben tre sono occupate da nostri territori. Il Veneto è portato a un dialogo naturale tra scuola e lavoro. La Regione del Veneto, infatti, quindici anni fa è stata la prima in Italia a codificare l'alternanza scuola-lavoro come elemento strutturale dell'offerta formativa nel ?sistema educativo?, provando a introdurla anche nei licei e negli istituti tecnici e professionali, ben prima che diventasse un obbligo nazionale. L'alternanza scuola lavoro costituisce un'opportunità straordinaria per trasformare il modo tradizionale di fare scuola integrando in compiti di realtà sapere e fare?.