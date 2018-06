Scuola: Cisl, in Veneto cresce la carenza di maestri qualificati (2)

(AdnKronos) - Biolo riporta di numeri già denunciati in altre occasioni: dal 2010 ad oggi le Università di Padova (e Verona) hanno reso disponibili 2.256 posti, nello stesso periodo si sono laureati 1.666 studenti ma i docenti pensionati sono stati ben 4.749. "Un divario paradossale - spiega il sindacato della scuola Cisl - vista le difficoltà di occupazione che incontrano i laureati in materie umanistiche. Una carenza che alimenta il ricorso a personale non qualificato e ai trasferisti con quello che ne consegue". Che fare? Gianfranco Refosco, segretario di Cisl Veneto indica la soluzione "E' necessario che i corsi si allarghino in modo adeguato. Abbiamo proposto alla Regione Veneto, all'Ufficio Scolastico del Veneto, al Rettore dell'Università di Padova e a tutte le sigle sindacali di incontrarci e di definire iniziative comuni per sbloccare questa situazione, anche coinvolgendo tutti i nuovi parlamentari eletti in Veneto e lo stesso Ministero per l'Istruzione e l'Università. Questa commedia dell'assurdo deve trovare la parola fine?.