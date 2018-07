Scontro treni: Toninelli, stiamo analizzando tratte, rivedremo concessioni se serve

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - "Un binario. Tanto dolore. Una tragedia assurda e inaccettabile. Sono venuto in Puglia per commemorare la strage ferroviaria sulla tratta Andria-Corato. Ho abbracciato i parenti in lacrime delle 23 vittime. E ho detto loro che gli interessi di un gestore ferroviario o di certi potentati locali non dovranno mai più prevalere rispetto alla sicurezza dei pendolari, dei cittadini che su quel binario viaggiano ogni giorno". Ad affermarlo su Facebook è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. "Stiamo analizzando le tratte, rivedremo le concessioni se serve. E le Regioni devono collaborare. Perché Rfi garantisce standard di sicurezza che spesso le aziende regionali non riescono a fornire. Proprio sicurezza e benessere di chi viaggia saranno la priorità assoluta del mio mandato", conclude.