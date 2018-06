Scioperi: in 2017 oltre 2.400 proclamazioni, in tpl stop 1 giorno su 23/Adnkronos

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - Aumentano le proclamazioni di scioperi ma, poi, le proteste effettuate sono meno della metà e colpiscono soprattutto i servizi con alcuni settori come il trasporto pubblico locale, con l'Atac che macina record, e il trasporto aereo che 'soffrono' più di altri per l'acuirsi della conflittualità. E, a differenza di quanto accade in altri Paesi, come la vicina Francia, gli scioperi sono piccoli e diffusi e registrano l'adesione di uno scarso numero di lavoratori. Un fenomeno, questo, non agevolmente governabile rispetto alle grandi vertenze, che sfociano in astensioni dal lavoro cui aderisce un elevato numero di lavoratori. E' il quadro che viene tratteggiato dalla relazione presentata oggi al Parlamento dal presidente della Commissione di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, Giuseppe Santoro Passarelli. Una radiografia della conflittualità nel nostro Paese che mette a fuoco soprattutto "una sorta di paradosso che si annida nel nostro sistema di relazioni industriali" e che ripropone l'esigenza di un intervento volto alla verifica della rappresentatività sindacale. Nel 2017 sono state 2.448 le proclamazioni di sciopero nel settore dei servizi pubblici essenziali, il 4% in più rispetto al 2016. Un dato che sul piano concreto, tra revoche spontanee e interventi del garante sugli scioperi, ha visto scendere le azioni effettive di astensione dal lavoro a quota 1.617, meno della metà. "E' un dato molto alto se paragonato a quello di altri Paesi democratici con modelli pluralisti di relazioni industriali", segnala Passarelli che annota anche come il conflitto non interessi più tanto il settore dell'industria, in cui si osserva invece una "riduzione significativa" a causa del "rischio della cessazione dell'attività di impresa".