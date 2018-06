Scioperi: in 2017 oltre 2.400 proclamazioni, in tpl stop 1 giorno su 23/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Ma sotto la lente del Garante non ci sono soltanto gli scioperi. L'autorità, infatti, è impegnata a "perseguire quelle possibili elusioni della normativa, attraverso l'attuazione di forme anomale di lotta sindacale diverse dallo sciopero in senso tradizionale, ma che comportano, sicuramente, un pregiudizio ai diritti costituzionalmente garanti dei cittadini utenti", segnala Passarelli. Il riferimento è all'esercizio del diritto di assemblea che è una forma di astensione dal lavoro con una soglia di garanzie inferiore a quella prevista per gli scioperi. Ci sono poi le assenze per malattia, altro fronte sul quale è concentrata l'attività della Commissione. Ma dalla relazione del Garante arriva anche un'altra sollecitazione posta dal caso di Ryanair, compagnia che, fino a pochi mesi fa con il riconoscimento dell'Anpac, si è sempre rifiutata di trattare con i sindacati. Nel febbraio dello scorso anno, ricorda Passarelli, in occasione degli scioperi proclamati dal personale della compagnia, Ryanair aveva avanzato la richiesta alla Commissione di rimuovere dal calendario degli scioperi la notizia riguardante l'astensione, per non creare confusione alla clientela, dal momento che i dipendenti Ryanair non vi avrebbero aderito. Una vicenda che - sottolinea - impone una riflessione "su quanto il modello globalizzato dell'economia e del mercato del lavoro ponga ormai l'esigenza di guardare al tema della regolazione del conflitto anche oltre i confini dell'ordinamento interno".