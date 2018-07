Sanità: Zaia incontra Grillo su punti nascita in Veneto

Venezia, 18 lug. (AdnKronos) - Il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha incontrato, in mattinata a Roma, il Ministro della Salute Giulia Grillo, con la quale ha approfondito il tema del recente parere ministeriale sulla chiusura dei punti nascita veneti di Valdagno, Piove di Sacco e Adria. In precedenza, Zaia aveva inviato al Ministro una dettagliata lettera, nella quale descrive la situazione delle strutture interessate e le rispettive peculiarità territoriali e sottolinea che ?appare evidente la necessità di garantire la specificità di questi territori, per i quali risulterebbe penalizzante l'assenza di un servizio essenziale di assistenza come il punto nascita?. Zaia illustra nella lettera anche le scelte organizzative e programmatorie della Regione, ?che hanno consentito di garantire elevati livelli di sicurezza per i punti nascita di classe seconda, alla quale appartengono le strutture in questione?, e illustra punto per punto il modello assistenziale della rete del percorso nascita attiva in Veneto. ?Considerata questa articolazione ? conclude la lettera di Zaia alla Grillo ? nonché gli standard di sicurezza garantiti anche per i punti nascita con meno di 500 parti, in condizioni orografiche difficili, si chiede che venga mantenuta l'apertura dei punti nascita di Adria, Piove di Sacco e Valdagno, con revisione del parere del Comitato Nazionale Punti Nascita?.