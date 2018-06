Sanità: Veneto regione benchmark in Italia con Umbria e Marche

Venezia, 21 giu. (AdnKronos) - ?Forse non è un caso che questo riconoscimento arrivi al Veneto proprio nel giorno in cui abbiamo inaugurato una straordinaria struttura dell'Istituto Oncologico Veneto per la lotta al tumore. Ringrazio i colleghi Presidenti delle Regioni e, come in passato, garantisco che siamo a totale e disinteressata disposizione per condividere le nostre buone pratiche e confrontarle con quelle degli altri per dare il meglio ai malati?. Con queste parole, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia commenta la decisione ratificata poco fa in Conferenza Stato-Regioni, di indicare il Veneto, con l'Umbria e le Marche, quale Regione benchmark nazionale per la sanità. ?Con modestia, ma con altrettanto orgoglio ? aggiunge il Governatore ? ritengo si tratti di una riconoscimento che la sanità veneta si è meritata, con i risultati clinici, con l'organizzazione in continuo aggiornamento, con il rispetto pressochè di tutti i parametri nazionali in materia, con l'impegno per la razionalizzazione della spesa e la lotta agli sprechi, con il lavoro quotidiano per progredire nel cammino delle cure e delle nuove tecnologie?. ?Dico spesso, e ne sono profondamente convinto, - conclude il Governatore ? che correndo da soli, forse si va più veloce, ma in squadra si va più lontano. Ecco, è a tutta la squadra della sanità veneta, dalla Giunta regionale e l'Assessore alla Sanità al Consiglio regionale, dai dirigenti regionali e delle Ullss e Aziende Ospedaliere, ai tecnici, ai medici, agli infermieri, agli amministrativi, che dedico questo traguardo. Tutti lavoriamo con l'unico obbiettivo che un sistema sanitario deve avere: curare le persone, sempre di più e sempre meglio?.