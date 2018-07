Sanità: Iss, 267 casi morbillo a giugno in Italia, 2.029 da inizio anno

Roma, 26 lug. (AdnKronos Salute) - Dal primo gennaio al 30 giugno di quest'anno sono stati segnalati in Italia 2.029 casi di morbillo, di cui 267 lo scorso mese, in calo rispetto ai 387 di maggio. E' il dato dell'ultimo bollettino pubblicato dall'Istituto superiore di sanità (Iss). Quattro i decessi, che si aggiungono ai 4 segnalati nel 2017. Venti Regioni hanno segnalato casi (16 Regioni nel mese di giugno) ma ben l'89,4% si è verificato in 7 regioni, tra cui Sicilia (1.066 casi), Lazio (204), Calabria (144), Lombardia (131), Campania (128), Emilia Romagna (77) e Toscana (64). La Sicilia ha riportato, dunque, l'incidenza più elevata (422 casi per milione di abitanti). L'età mediana dei pazienti è 25 anni. Sono stati segnalati 393 casi in bambini con meno di 5 anni, di cui 125 più piccoli di un anno. Il 91,3% dei casi non era vaccinato al momento del contagio, il 5,4% aveva effettuato una sola dose. Il 48,9% ha sviluppato almeno una complicanza; il 59,5% dei casi totali è stato ricoverato. Sono stati segnalati 87 casi tra operatori sanitari, di cui 41 con complicanze (47,1%). Infine, dal 1 gennaio al 30 giugno 2018 sono stati segnalati nel nostro Paese 14 casi di rosolia, di cui tre lo scorso mese.