Sanità: incidente dal medico a Roma, colpo di pistola e uccide paziente in attesa

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - Sembrerebbe un tragico incidente quello che è ieri costato la vita a un pensionato italiano in attesa di farsi visitare dal dottore in uno studio di via Palmiro Togliatti 1640. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Montesacro, l'uomo è stato trafitto da un colpo d'arma da fuoco, partito per motivi ancora da accertare dalla pistola di una guardia giurata che in quel momento si stava sottoponendo alla visita medica. Il proiettile ha oltrepassato il muro della stanza, uccidendo il paziente che si trovava nella sala d'aspetto dello studio. L'incidente è accaduto poco prima delle 17 e la notizia è rimbalzata in serata.