Sanità: Gallera firma con sindacati per stabilizzare 1.000 precari lombardi

Milano, 29 giu. (AdnKronos) - "Grazie al Protocollo sottoscritto questa mattina con le Organizzazioni sindacali del Comparto Sanità saranno avviate le procedure per la stabilizzazione attraverso assunzione diretta di circa 1.000 dipendenti delle Agenzie, Aziende e Irccs di diritto pubblico del servizio sanitario regionale della Lombardia". Lo annuncia l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera. "Si tratta di un protocollo molto importante che permetterà agli enti sanitari lombardi di procedere non solo all'assunzione dei 1.000 dipendenti del Comparto nel triennio 2018/2020, ma anche di avviare procedure concorsuali a favore del personale in possesso di contratto flessibile". I requisiti che il personale interessato dall'assunzione diretta devono possedere sono: essere in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; aver maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.