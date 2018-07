Sanità: European Observatory promuove il Veneto, punto riferimento in Europa (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - ?Con la Regione Veneto ? ha annunciato il Direttore della Summer School Busse ? stiamo già lavorando alla tredicesima edizione, perché chi amministra, in tutta Europa, deve poter avere a disposizione strategie diverse da valutare e ottenere feedback su quanto attuato per riscisre a impiegare in modo corretto le risorse?. Per Mantoan, ?in un contesto come quello italiano non è facile essere innovativi, e chi sceglie di fare innovazione, come la sanità veneta, rischia anche di esporsi a critiche. Anche per questo è indispensabile allargare gli orizzonti, per studiare le buone pratiche presenti nelle altre Nazioni?. La Venice Summer School, organizzata dall'European Observatory on Healt System and Policies in collaborazione con la Regione Veneto, Area Sanità e Sociale, che quest'anno si occupa della ?Qualità dell'Assistenza e come Migliorare l'Efficacia, la Sicurezza e il Livello di Soddisfazione? è iniziata sabato 21 luglio e si concluderà sabato 28.