Sanità: Corvallis adotta ricercatrice del Vimm fino al 2020 (3)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - ?Siamo particolarmente grati all'azienda Corvallis per la disponibilità che ha generosamente predisposto in favore del gruppo di ricerca della Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata Il sostanzioso contributo che ci è stato destinato finanzierà un progetto di ricerca sulla cardiomiopatia aritmogena che viene effettuato da un gruppo multidisciplinare di ricercatori che vanno dalla ricerca di base alla ricerca clinica, il quale viene definito con il termine ?ricerca traslazionale'. Ed è proprio il termine traslazionale che ci ha indotto a fondare il nostro centro di ricerca, che adeguandosi ai tempi, prevedeva la coesistenza nello stesso ambiente ricerca di base e clinica, con l'obiettivo di finalizzare i risultati della ricerca con accelerazione dei tempi di trasferimento dell'applicazione terapeutica?, conclude il Presidente della Fondazione, Professor Francesco Pagano. L'Istituto di ricerca della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata è attivo da 20 anni a Padova, ospita oggi 150 ricercatori provenienti da ogni parte del mondo e coordina studi su patologie come cancro, diabete, malattie genetiche e autoimmuni. L'attività è supervisionata da un Comitato Scientifico Internazionale che comprende anche due Premi Nobel e ricercatori di fama mondiale.