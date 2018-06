Sanità: Corvallis adotta ricercatrice del Vimm fino al 2020 (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Tania Zaglia, laureata in Scienze Biologiche all'Università di Padova, ha conseguito il dottorato in Scienze Cardiovascolari. La passione per la ricerca cardiovascolare l'ha guidata nello studio dei meccanismi alla base di malattie che colpiscono il cuore e rimangono tuttora poco conosciute e incurabili, come la cardiomiopatia aritmogena. ?Ad oggi questa malattia rappresenta una delle principali cause di morte nella popolazione giovanile, e spesso si presenta durante la performance sportiva, purtroppo con esiti fatali. Comprendere i meccanismi che stanno alla base di questa malattia è fondamentale per poterla diagnosticare tempestivamente e identificare nuove strategie per curarla con efficacia, rappresentando pertanto non solo un sfida scientifica, ma un impegno sociale a fronte dei suoi esiti devastanti ? dichiara Tania Zaglia ? La nostra ricerca, svolta da un team di giovani ricercatori, con una diversa formazione scientifica, combina lo studio in modelli cellulari con l'analisi del tessuto cardiaco, utilizzando metodiche all'avanguardia. Il gruppo collabora attivamente con colleghi che operano sia in istituzioni italiane che internazionali allo scopo di condividere i risultati nella comunità scientifica, garantirne la trasparenza, e accelerarne il trasferimento dal laboratorio ai pazienti?.