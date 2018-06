Roma, 6 giu. (AdnKronos) - Sulla sanità "su una cosa saremo inflessibili. Saremo ispirati a un principio direttivo: nelle scelte dei responsabili delle strutture sanitarie non vogliamo l'influenza della politica". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in Aula alla Camera per la fiducia. Il premier ha sottolineato come, sul fronte della salute, è necessario che "il divario socio-economico non vada a inficiare in alcun modo il diritto alle cure".