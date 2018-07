Sanità: reparto ‘chiude’ per festa primario, medico sospeso a Napoli

Roma, 9 lug. (AdnKronos Salute) - Un reparto 'chiuso' per la festa del nuovo primario. E' accaduto all'ospedale del Mare di Napoli "tra venerdì e sabato, quando senza nessun motivo i pazienti del reparto diretto dal nuovo primario di Chirurgia vascolare Francesco Pignatelli sono stati spostati o dimessi senza nessun reale motivo, chiudendo di fatto il reparto. Le segnalazioni di questi degenti mi sono arrivate e ho voluto vederci chiaro. Non ci è voluto molto per capire che era successo qualcosa di molto stano. Tutto il personale del reparto non era presente perché quella sera c'era la festa in piscina del nuovo primario Pignatelli nominato un mese fa. Ho denunciato la vicenda e chiesto l'intervento del direttore dell'Asl Napoli 1 Mario Forlenza che ha sospeso il primario". Così Francesco Borrelli, consigliere regionale dei Verdi in Campania, ricostruisce la vecenda all'AdnKronos Salute. "Non ci volevo credere", spiega: "Un reparto chiuso perché tutti medici e infermieri si sono messi in ferie o in malattia per andare alla festa del primario. Così, prima di denunciare la cosa, ho fatto le mie verifiche. E sui profili social c'erano le foto della festa. E' una vicenda talmente eclatante da risultate incredibile. Oggi alle 12 la direzione dell'Asl 1 incontrerà Pignatelli e poi io incontrerà il direttore generale Forlenza. Bisogna capire anche - conclude il consigliere regionale - se ci saranno dei provvedimenti per gli operatori sanitari e i medici coinvolti in questa storia che danneggia solo i pazienti e la sanità campana".