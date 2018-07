Sanità: parte in Veneto ‘Sicuri sotto il sole’, pacchetto prevenzione (3)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Per l'Assessore regionale al Turismo Federico Caner, impossibilitato a presenziare per sopravvenuti impegni istituzionali, ?l'offerta di salute è un punto di forza del turismo veneto, che contribuisce ad attrarre la clientela straniera anche con un messaggio di sicurezza che è sempre più apprezzato nel mondo. Il turista, in tante parti del mondo, mette da anni ai primi posti dei suoi motivi di scelta di una location proprio l'efficienza della sanità, e su questo fronte non temiamo concorrenza alcuna?. Il Progetto è accompagnato da materiali di facile comprensione e a larga diffusione, realizzati in italiano, inglese e tedesco, che contengono un ?decalogo? per la ?tintarella sicura?. Il ?pezzo forte? sono dei cartellini appendibili alle maniglie delle porte delle camere negli Hotel, molto simili a quelli tradizionali con la scritta ?non disturbare?. In questo caso però, la scritta è ?Sicuri Sotto il Sole-Safe in The Sun-Sicher Unter der Sonne, seguita dalle dieci regole d'oro da seguire per un'abbronzatura da sballo, ma senza mettere a rischio la salute della propria pelle.