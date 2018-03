Sanità: domani all’Ospedale di Negrar si presentano ‘I numeri del cancro in Italia’

Venezia, 15 mar. (AdnKronos) - Il tumore fa paura, ma più lo si conosce, anche dal punto di vista statistico, più si riesce a combatterlo e, in questa lotta, il sistema sanitario del Veneto ottiene risultati complessivamente superiori alla media nazionale, anche a fronte di numeri assoluti ancora rilevanti. Lo testimonia lo studio, pubblicato in un volume dal titolo ?I numeri del cancro in Italia 2017?, e realizzato dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), dalla Fondazione AIOM e dall'Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM), che verrà presentato in una conferenza stampa domani, venerdì 16 marzo, alle ore 11.30, nella Sala Ciclotrone dell'Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (Verona). Protagonisti dell'appuntamento saranno l'Assessore regionale alla Sanità del Veneto, Luca Coletto, il Presidente della Fondazione AIOM Fabrizio Nicolis, la Presidente dell'AIRTUM Lucia Mangone e l'Amministratore delegato dell'Ospedale di Negrar Mario Piccinini. Il volume presenta, illustra e interpreta la situazione nazionale, scendendo poi nel particolare con degli spaccati regionali, dove si trovano le risposte a tante domande sulla realtà dell'oncologia in Italia e nel Veneto.