Sanità: a Verona nuova app ‘Farmamia’ per trovare la farmacia più vicina (3)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - All'avvio dell'app ?Farmamia? parte automaticamente un'animazione effetto-radar che identifica le farmacie aperte più vicine all'utente nel raggio di 2 chilometri o sulla base dell'impostazione fornita. L'applicazione mostra tutte le farmacie aperte sulla mappa lasciando all'utente la possibilità di visualizzarne le specifiche cliccando sul balloon oppure visualizzandole in una lista. Questa modalità ordinerà le farmacie dalla più vicina alla più lontana e grazie alla funzione integrata di voice over leggerà le informazioni di base della prima trovata. Cliccando sul nome della farmacia scelta si apre una schermata dedicata contenente i dati specifici della farmacia, i recapiti, l'indirizzo e gli orari di apertura, lasciando all'utente la possibilità di salvarla tra i ?Preferiti? o di condurre una nuova ricerca per nome o località. Grazie all'integrazione con il sistema mappe di iOS e Android con un semplice click permette di visualizzare il percorso per la farmacia scelta. Farmamia permetterà di raggiungere sempre , in pochi minuti, di giorno e di notte, festivo o feriale, una farmacia aperta e di conoscerne il relativo orario , a Verona e provincia. Dal canto suo il farmacista potrà condividere l'app della farmacia con i propri utenti che potranno così collegarsi velocemente per esempio alla sua pagina Facebook o al sito, con la possibilità di chiamarlo e condividere l'app con altri utenti. Federfarma Verona utilizzerà inoltre tale strumento per comunicare con i propri associati e con gli utenti grazie ad una sezione interattiva denominata notizie.