Salvini: “Continuerò a fare il segretario della Lega”

(AdnKronos) - ''L'ho fatto fino ad ora, perché non posso continuare a farlo". Così Matteo Salvini, arrivando a palazzo Chigi dopo aver giurato al Colle, risponde ai giornalisti che gli chiedevano se sarebbe riuscito a gestire sia il suo ruolo al ministero e il partito. "Basta organizzarsi, tutto si può fare, basta volerlo'', assicura il segretario del Carroccio, da oggi vicepremier e ministro dell'Interno. A coloro che gli chiedevano quale sarà il suo primo provvedimento, e se eventualmente fosse sulla questione dei migranti, Salvini risponde: "Ve lo comunicheremo. C'è anche tutto il dossier sui beni confiscati e sequestrati ai mafiosi". "Maroni cominciò molto bene - aggiunge Salvini, facendo riferimento al lavoro intrapreso dall'ex ministro dell'Interno della Lega - se lo Stato riuscirà a gestire sempre meglio, garantendo posti di lavoro, beni e aziende confiscate alla mafia qualcuno si renderà conto che è sempre meglio lo Stato della mafia". Durante un comizio tenutosi ieri sera a Sondrio, invece, Salvini aveva sollevato la questione dei fondi destinati ai migranti. "Ho chiesto di prestare particolare attenzione a quei 5 miliardi di euro che anche quest'anno sono destinati al mantenimento di migliaia di immigrati in questo Paese. Io gli voglio dare una bella sforbiciata, mi sembrano un po' tantini sinceramente", aveva spiegato il leader della Lega. "A casa loro sarà una delle nostre priorità", aveva poi sottolineato il neoministro dell'Interno ribadendo infine uno dei suoi slogan preferiti: "Porte aperte in Italia per la gente per bene, un biglietto di sola andata per tornare a casa loro per quelli che vengono in Italia a far casino e pensano di essere mantenuti a vita".