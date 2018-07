Salute: Grillo, sicurezza stradale è priorità, a breve iniziative del Governo

Roma, 25 lug. (AdnKronos Salute) - "Come Governo intendiamo affrontare il tema della sicurezza in auto, a breve vedrete quindi delle iniziative, anche dal punto di vista legislativo". La sicurezza stradale "sarà tra le nostre priorità". Lo ha annunciato il ministro della Salute, Giulia Grillo, intervenuta oggi alla presentazione della campagna di sensibilizzazione del Governo sulla sicurezza dei bimbi in auto 'Vision Zero' che si è tenuta al ministero di Lungotevere Ripa a Roma. Il tema degli incidenti stradali "mi sta particolarmente a cuore - ha sottolineato il ministro - Come medico legale nella mia vita ne ho viste parecchie di situazioni gravi, sia mortali sia invalidanti. Si tratta di un argomento delicato che però rimane spesso ai margini della discussione generale della politica, anche se coinvolge la vita di tantissime persone".