Salute: arti marziali contro patologie infantili, ‘Rabbi G’ in Italia (3)

(AdnKronos) - La visita di Rabbi G in Italia avrà luogo per tutta la prossima settimana. Martedì, a Roma, alle 11 sarà al Policlinico Gemelli, nel pomeriggio all'Umberto I. Mercoledì, alle 18,15, presenzierà a Milano ad una tavola rotonda su "Terapia del dolore attraverso meditazione e respiro" al Memoriale della Shoa, auditorium Nissim, in piazza Edmond J. Safra. Giovedì e venerdì di nuovo nella capitale, rispettivamente per un incontro con la comunità ebraica romana agli "Asili israelitici infantili", e poi con il personale medico del Bambin Gesù. Infine domenica il convegno ad Ostia.