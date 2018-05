Salute: a Ismett Palermo il decimo bimbo trapiantato di fegato da donatore vivente

Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - Sono già dieci i bambini trapiantati di fegato da donatore vivente presso l'Irccs Ismett di Palermo. Lo rende noto lo stesso Istituto per i trapianti. "Un piccolo traguardo raggiunto dal centro palermitano in appena 12 mesi che pone l'Istituto fra le strutture più attive in Europa per questo genere di interventi. In tutti i centri italiani vengono realizzati circa 15 trapianti all'anno. In tutta Europa, solo sei centri eseguono in media 10 o più trapianti pediatrici di fegato da vivente in un anno", si legge in una nota. Il decimo bambino trapiantato di fegato da vivente in Ismett ha lasciato proprio oggi l'ospedale. Si tratta di un bambino di 9 mesi, di appena 6 kg, della Romania. A donargli parte del fegato lo zio. Il bambino era affetto fin dalla nascita da un'atresia delle vie biliari, una patologia che causa l'ostruzione dei dotti biliari e che conduce ? in poco tempo - ad un'insufficienza terminale epatica. A Palermo è arrivato lo scorso mese di febbraio, pesava circa 4 kg, un peso poco superiore a quello della nascita, ha dovuto seguire una preparazione nutrizionale intensiva per raggiungere il peso attuale di 6 kg in due mesi. ?Ora il bambino ? sottolinea il prof Jean de Ville de Goyet, direttore del Dipartimento di Chirurgia Addominale Pediatrica di ISMETT ? sta bene. Le sue condizioni sono buone, così come quelle dello zio che gli ha donato il fegato. Lo zio è stata dimessa dopo 8 giorni dall'intervento ed é già tornato in Romania. Il bimbo ha trascorso alcune settimane presso il nostro Istituto e fra poco potrà ritornare anche lui nel suo Paese?.