Salute: a Ismett Palermo il decimo bimbo trapiantato di fegato da donatore vivente (2)

(AdnKronos) - In Italia i centri più attivi sono Ismett e l'Ospedale Bambin Gesù di Roma. In Ismett il programma di trapianto di fegato pediatrico è stato avviato in Ismett dal 2008, ma negli ultimi dodici mesi si è ulteriormente potenziato grazie all'arrivo a Palermo del professore de Ville, da circa un anno a capo della chirurgia addominale pediatrica di Ismett. de Ville de Goyet è, infatti, il chirurgo che vanta in Italia il maggior numero di trapianti di fegato pediatrico da vivente effettuati e la migliore curva di sopravvivenza. In totale nel nostro Paese sono un'ottantina gli interventi di trapianto pediatrico da vivente eseguiti, di questi ben il 65 per cento, ovvero 52 interventi, sono stati effettuati proprio dal prof de Ville. La curva di sopravvivenza dei pazienti trapiantati con solo fegato (51 bambini nell'arco di 7 anni) degli interventi eseguiti da de Ville è, inoltre, di ben il 100 per 100. ?La donazione da vivente è una strada oggi sempre più percorribile ? spiega ancora de Ville - Una chance in più per i bambini altrimenti costretti a rimanere in lista d'attesa mettendo a repentaglio la propria vita se non arriva in tempo un organo salvavita. Le moderne tecniche trapiantologiche sono sempre più sicure sia per chi dona che per chi riceve e consentono di avvicinare il successo degli interventi al 100%?.