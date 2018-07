Salini Impregilo: collaudato Skytrain Bridge a Sydney

Roma, 20 lug. (AdnKronos) - E' stato collaudato con successo lo Skytrain Bridge, realizzato a Sydney da Salini Impregilo, che è stato attraversato per la prima volta da un treno automatizzato. Ad annunciarlo è il gruppo in una nota. Il ponte rappresenta la parte principale del Sydney Metro Northwest, il più importante progetto infrastrutturale di trasporto pubblico attualmente in corso in Australia ed il maggiore a Sydney dalla costruzione dell'Harbour Bridge, avvenuta quasi 100 anni fa. ?E' un momento storico. Le persone del nord-ovest del paese hanno atteso per anni un servizio di trasporto pubblico così importante, e vedere in funzione un treno di questa portata dimostra loro che dall'anno prossimo tutto questo sarà realtà?, ha dichiarato Andrew Constance, Ministro del New South Wales Transport. ?E' un grande cambiamento per la città, per i suoi abitanti e per lo stato del New South Wales, qualcosa di davvero fenomenale?, ha proseguito Constance, sottolineando come il collaudo dello ?Skytrain? ricordi per importanza il passaggio della prima auto sull'Harbour Bridge. Il progetto Sydney Metro Northwest, che sarà inaugurato entro la metà del 2019, consiste nella realizzazione della nuova linea metropolitana a nord-ovest di Sydney, che collegherà la stazione di Chatswood con Cudgegong Road. Strallato e costruito in curva, lo ?Skytrain? è parte di un viadotto lungo quattro chilometri che ha visto all'opera oltre 4.000 persone. Il ponte è il primo del suo genere in Australia ed è formato da due torri alte 45 metri, ciascuna con 16 colonne contenenti cavi di sostegno e con un piano che include 88 segmenti di cemento, ciascuno tra i 70 e le 140 tonnellate.