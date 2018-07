Salini Impregilo: collaudato Skytrain Bridge a Sydney (2)

(AdnKronos) - L'eccellenza dell'opera è stata premiata anche lo scorso maggio, quando Salini Impregilo ha ricevuto una valutazione "Leading As Built IS", la più alta su una scala di tre rating assegnata dall'Infrastructure Sustainability Council of Australia (ISCA), che già nel 2015 aveva definito il progetto "Skytrain" il più sostenibile a livello ambientale. L'ente, pubblico-privato non profit, gestisce l'unico sistema di rating nel Paese per la valutazione della sostenibilità dei progetti infrastrutturali, dal punto di vista ambientale, sociale, economico o di governance. Riconoscimenti che testimoniano il focus sulla sostenibilità che il Gruppo persegue in ogni progetto, con lo scopo di migliorare la vita delle persone. L'Australia, con un piano di investimenti in infrastrutture del valore di diversi miliardi di dollari australiani, rappresenta un mercato sempre più importante per Salini Impregilo. A Perth, il Gruppo sta lavorando in joint venture ad un collegamento ferroviario di 8,5 chilometri che unirà la periferia orientale al centro città, contribuendo a ridurre traffico e inquinamento atmosferico. Salini Impregilo è inoltre impegnata nella realizzazione di alcuni dei più grandi progetti al mondo di trasporto pubblico per la mobilità sostenibile, come la rete ferroviaria e metropolitana Grand Paris Express a Parigi, la linea 3 della metro di Riyad, la metro Cityringen a Copenaghen e la Red Line North Underground a Doha.