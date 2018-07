Saldi: Unc, capi non possono essere fondi di magazzino

Roma, 6 lug. (AdnKronos) - I capi messi in saldo "non possono essere fondi di magazzino". A ricordarlo è l'Unc rispondendo a Federmoda che ha affermato che 'nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso'. "Mi corre l'obbligo di informare i commercianti che il nulla purtroppo per loro c'è, è l'art. 15 del D.Lgs n. 114 del 1998" sottolinea in una nota Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Secondo la legge le vendite di fine stagione "riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo". "E' di tutta evidenza, quindi, che i capi che non sono della stagione in corso, o peggio ancora i fondi di magazzino che giacciono da anni sugli scaffali, non stanno rischiando un forte deprezzamento, perché sono ormai andati fuori moda e dunque sono già deprezzati: quindi non possono essere messi in saldo!" prosegue Dona. "La ratio della norma è impedire che al consumatore siano venduti prodotti scadenti camuffati da prodotti di qualità, approfittando del vantaggio pubblicitario di cui godono i saldi, per svuotare il magazzino" prosegue Dona. "Avremmo preferito non dover fare questa precisazione, ma è giusto e doveroso informare correttamente il consumatore" conclude Dona.