Saldi: Confesercenti Sicilia, vendite in crescita solo per il 33%

Palermo, 5 gen. (AdnKronos) - L'avvio dei saldi nel primo sabato di gennaio non convince fino in fondo e solo il 33,02% dei commercianti siciliani si aspetta vendite migliori rispetto allo scorso anno. Il 32,08% pensa invece che i dati saranno gli stessi del 2016 e il 34,90 % ha una percezione negativa. Punte di ottimismo si registrano ad Agrigento, dove l'80% dei commercianti ha una percezione positiva sull'esito degli sconti, e a Ragusa (81,81%). Per il 90% degli esercenti di Caltanissetta invece quest'anno andrà peggio del 2016. E' la fotografia scattata da Confesercenti Sicilia a due giorni dall'avvio dei saldi nell'isola (6 gennaio). Duecento interviste, realizzate nelle nove provincie siciliane, che hanno preso in esame le previsioni sui saldi, le vendite natalizie e il giudizio dei commercianti sul Black Friday. "In generale - afferma il presidente di Confesercenti Sicilia Vittorio Messina - sembra che si stia recuperando lentamente un clima di fiducia. Un clima motivato innanzitutto dal fatto che c'è tra gli esercenti attesa anche per l'impatto che può avere sulle vendite la presenza di tanti turisti soprattutto nelle città d'arte".