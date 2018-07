Saldi: Codacons, record sconti ma vendite a rilento

Milano, 7 lug. (AdnKronos) - Capi in vendita con sconti record, code negli outlet e nelle boutique d'alta moda, ma vendite generali che non decollano. Questo il bilancio del primo giorno di saldi reso noto dal Codacons. ?Il primo dato che emerge alla partenza dei saldi ? spiega il presidente Carlo Rienzi ? è la percentuale media di sconto praticata dai commercianti, sensibilmente più alta rispetto agli anni passati Per la prima volta i capi sono posti in vendita con sconti medi tra il 30 e il 40%, ma molti esercenti hanno scelto di partire già con il 50%, allo scopo di attirare clientela e recuperare le vendite negative degli ultimi mesi?. Per quanto riguarda le presenze dei consumatori, "il pienone è stato registrato in alcuni outlet e nelle boutique d'alta moda delle principali città, dove già dalla prime ore di oggi si sono formate code fuori dai negozi, un dato che però non deve trarre in inganno ? spiega il Codacons ? Sono stati infatti principalmente i turisti stranieri, soprattutto giapponesi, russi e cinesi, ad invadere tali esercizi commerciali e spingere le loro vendite".