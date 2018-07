Saldi: Codacons, record sconti ma vendite a rilento (2)

(AdnKronos) - ?In linea generale - evidenzia ancora Rienzi - la partenza dei saldi estivi 2018 risulta fiacca specie nei negozi tradizionali e nei centri commerciali, con le vendite che non sono decollate. I consumatori mostrano una grande prudenza, e chi gira per le vie dello shopping si limita ad osservare ma ancora non compra. Una buona fetta di italiani, inoltre, ha preferito il mare ai saldi, lasciando le città per spostarsi nei litorali. Sul lungo periodo, purtroppo, le previsioni del Codacons confermano l'andamento iniziale dei saldi, con vendite che al termine del periodo di sconti risulteranno in calo del -5% sul 2017, con punte fino al -15% in alcune città del sud Italia?.