Sace: con Confindustria Liguria per sostenere export imprese (3)

(AdnKronos) - L'accordo prevede inoltre l'organizzazione di iniziative congiunte di carattere informativo e formativo, incontri tecnici con esperti di Sace Simest in concomitanza di fiere, missioni imprenditoriali e istituzionali e altri incontri mirati e funzionali alle esigenze delle aziende. Nel 2017 l'export della Liguria ha registrato una crescita superiore alla media dell'export nazionale (+8,1% rispetto al +7,4% del totale italiano), totalizzando circa 8 miliardi di euro di beni venduti. Tra i settori che crescono maggiormente ci sono la meccanica strumentale (+27,8%), i prodotti chimici (+7,9%) e quelli in metallo (+21,8%). Questi ultimi non dovrebbero risentire della recente politica dei dazi imposta dalla presidenza Trump, vista l'esenzione dell'Unione europea prorogata fino a giugno. Tuttavia sarà importante monitorare l'evoluzione della relazione che, in caso di un'escalation, potrebbe colpire anche il settore automotive e le sue componenti (ammontano a 9 milioni di euro le vendite di questi beni nel Paese nordamericano). Le esportazioni della regione sono cresciute soprattutto verso le geografie avanzate (+14,6%), in particolare verso gli Stati Uniti (+142,5%, grazie a navi e imbarcazioni, meccanica strumentale e metallurgia) e Spagna, in Asia emergente (+53,4%), con il traino della Cina, e verso l'America Latina (+41,9%, grazie a Messico e Brasile).