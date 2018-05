Sace: con Confindustria Liguria per sostenere export imprese (2)

(AdnKronos) - L'accordo di collaborazione tra Confindustria Liguria e Sace, sottolinea Giuseppe Zampini, presidente di Confindustria Liguria, "offrirà a tutte le aziende associate alle quattro territoriali liguri di Genova, Imperia, La Spezia e Savona un canale privilegiato per disporre dei servizi informativi, formativi e assicurativo-finanziari del Gruppo. La collaborazione con Sace risulta oggi particolarmente importante, poiché assicura alle nostre imprese associate un supporto mirato, stabile ed efficace, nonostante le attuali condizioni geopolitiche di possibile incertezza". Nel 2017 l'export ligure, rileva Simonetta Acri, Chief Sales Officer di Sace, "ha registrato una performance sorprendente e anche il numero di imprese esportatrici di questa regione, negli anni, è progressivamente cresciuto. Con questo accordo intendiamo contribuire al rafforzamento di questo processo, offrendo il nostro supporto concreto alle imprese liguri che decidono di aprirsi ai mercati internazionali". Nel 2017 il Polo Sace Simest, rileva Acri, "ha servito più di 460 imprese nella regione, mobilitando risorse per 200 milioni di euro. L'obiettivo è che questa collaborazione possa accrescere il numero di imprese servite dal Polo e dar loro il giusto supporto nell'implementare i propri piani di espansione sui mercati esteri a più alto potenziale per il Made in Italy".