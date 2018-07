Ryanair: Codacons, con cancellazioni possibile chiedere danni ‘vacanza rovinata’

Roma, 24 lug. (AdnKronos) - Nel caso in cui lo sciopero indetto per domani dal personale Ryanair dovesse provocare cancellazioni di voli in partenza dall'Italia e disagi per i viaggiatori, il Codacons è pronto ad assistere legalmente i passeggeri per far ottenere loro il risarcimento del danno da ?vacanza rovinata?. Lo riferisce l'associazione dei consumatori in una nota. ?In questi giorni migliaia di italiani si recheranno all'estero per trascorrere le vacanze estive utilizzando voli della compagnia irlandese, e rischiano di essere coinvolti nello sciopero proclamato dai dipendenti Ryanair, perdendo coincidenze o giorni di villeggiatura", spiega il presidente Carlo Rienzi. "Monitoreremo la situazione e nel caso in cui negli aeroporti italiani dovessero registrarsi cancellazioni di voli o ritardi tali da provocare disagi a chi si appresta a partire, presenteremo una valanga di cause contro Ryanair per ?danno da vacanza rovinata?, considerata la giurisprudenza consolidata che riconosce all'utente l'indennizzo per il danno morale subito in caso di perdita di giorni di vacanza attribuibile a disservizi nel trasporto aereo?, conclude Rienzi.