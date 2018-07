Ryanair: a giugno traffico +7% con 12,6 mln passeggeri

Roma, 3 lug. (AdnKronos) - A giugno Ryanair ha registrato un aumento del traffico del 7% con 12,6 milioni di passeggeri. Lo riferisce la compagnia low cost irlandese sottolineando che gli scioperi e la carenza di personale ATC (controllori del traffico aereo) hanno causato, nello scorso mese, la cancellazione di oltre 1.100 voli rispetto ai 41 nel giugno 2017. Stabile il coefficiente di load factor al 96%. Il traffico annuo accumulato è aumentato del 7% arrivando a giugno a 132,9 milioni di clienti. ?Il traffico di Ryanair nel mese di giugno - dichiara Kenny Jacobs, chief marketing officer della compagnia - è cresciuto del 7% per un totale di 12,6 milioni di clienti, mentre il nostro coefficiente di riempimento è rimasto saldo al 96%. Il tutto grazie a tariffe sempre più basse. Purtroppo a giugno oltre 210.000 clienti di Ryanair sono stati coinvolti dalle cancellazioni causate da quattro fine settimana di scioperi degli ATC (controllori del traffico aereo) e dalla riduzione di personale ATC in Regno Unito, Germania e Francia". "Ryanair - sottolinea Jacobs - sollecita un'azione immediata da parte della Commissione Europea e dei Governi Europei per evitare che gli scioperi e la carenza di personale dei controllori del traffico aereo in Regno Unito, Germania e Francia rovinino i piani di viaggio di milioni di consumatori europei quest'estate".