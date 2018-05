Rossello: “Alle imprese familiari serve visione manageriale”

Bologna, 19 mag. (Adnkronos) - "L'imprenditoria familiare contemporanea evolve in parallelo al contesto sociale e alla normativa, adeguando ed enucleando nuovi modelli e diversi tipi di famiglia da quella di diritto a quella di fatto, reagendo per la sopravvivenza anche ai crescenti conflitti familiari. E' importante analizzare i rapporti patrimoniali all'interno di queste nuove realtà, non solo tenendo a riferimento la normativa nazionale, ma anche quella europea e internazionale". A sottolinearlo, nel corso del suo intervento, è l'avvocato Cristina Rossello, patrimonialista ed esperta di Family Office, che è intervenuta al convegno ?Family Business', il primo Festival Laboratorio delle imprese familiari, organizzato a Bologna dal Corriere della Sera, dall'Università Bocconi e da AIdA. Un momento di confronto tra le principali aziende familiari italiane e i professionisti del sistema economico nazionale, dedicato al tema dell'imprenditoria. Cristina Rossello ha condotto il workshop intitolato ?Essere manager nelle imprese familiari'. "Il nostro sistema economico ? ha aggiunto Rossello - si fonda sulle aziende a conduzione famigliare che sempre più, però, richiedono una visione manageriale, soprattutto nella delicata fase del passaggio generazionale. Oggi, per continuare a essere competitivi, servono modelli di governance innovativi e competenze strutturate soprattutto nella gestione del patrimonio, altrimenti si corre il rischio di mettere in difficoltà aziende dietro le quali ci sono la storia, l'identità e i valori di quelle famiglie che hanno reso celebre, in giro per il mondo, l'imprenditoria italiana".