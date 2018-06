Roncadin: procedimento archiviato su incendio 2017, escluso dolo

Roma, 20 giu. (AdnKronos) - Il Tribunale di Pordenone ha notificato oggi alla Roncadin di Meduno che è stato archiviato il procedimento penale relativo all'incendio che il 22 settembre 2017 aveva colpito l'azienda produttrice di pizze surgelate. Lo riferisce la stessa Roncadin in un comunicato. Il Gip ha disposto l'archiviazione del procedimento condividendo e richiamandosi alla richiesta del Pm in questo senso, che ha quindi escluso il dolo come causa del rogo che ha distrutto 6.000 metri quadri di stabilimento. "Non avevamo dubbi che il procedimento si sarebbe chiuso con questo esito, ma siamo felici di apprendere la conclusione ufficiale della vicenda giudiziaria", commenta l'amministratore delegato Dario Roncadin. Purtroppo, aggiunge, "l'imponderabile può sempre capitare, ma la nostra forza è stata quella di riuscire a riorganizzarci per ripartire subito, avviando la ricostruzione nel più breve tempo possibile. Ora più che mai i nostri sforzi sono tesi a completare la realizzazione della prima parte del nuovo stabilimento e della nuova linea, che partirà nel giro di poco più di un mese, nel pieno rispetto dei nostri programmi operativi".