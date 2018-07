Roma, scontro con mezzo Ama: muore ciclista

Roma, 2 lug. (AdnKronos) - Un ciclista ha perso la vita questa mattina intorno alle 8.10 dopo uno scontro con un mezzo dell'Ama avvenuto in via Salaria 983, all'altezza dell'ingresso dell'impianto Ama. A quanto si apprende sul posto è intervenuta la polizia locale del III gruppo Nomentano e una eliambulanza ma per l'uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, non c'è stato nulla da fare. Sempre sulla Salaria un veicolo si è ribaltato all'altezza dell'Aeroporto dell'Urbe. Astral Infomobilità comunica che si registrano lunghe code da Settebagni a Prati Fiscali, ripercussioni anche sulla Diramazione Roma nord dall'incrocio con la Salaria al Grande Raccordo Anulare sempre verso Roma.