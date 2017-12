Roma, le strade off limits a Capodanno

Roma, 28 dic. - (AdnKronos) - In occasione degli eventi organizzati nelle giornate del 31 dicembre e 1° gennaio, la Polizia Locale di Roma informa sulle chiusure al traffico all'interno della città, già comunque elencate tramite i canali preposti. Il 31 dicembre ci sarà la Corsa podistica 'We Run Rome', dalle 12:00 fino alle ore 15:30 e strade chiuse in funzione del percorso della corsa saranno: Via delle Terme di Caracalla, Piazza Porta Capena, Via dei Cerchi, Piazza Bocca della Verità, Via Petroselli (metà carreggiata), Piazza d'Ara Coeli, Piazza Venezia, Via del Corso, Largo Chigi, Via del Tritone, Largo del Tritone, Via Due Macelli. E ancora, Piazza di Spagna, Via del Babbuino, Piazza del Popolo, Viale Gabriele D'Annunzio, Viale Adamo Mickievicz, Viale dell'Obelisco, Piazza Bucarest, Piazzale dei Martiri, Viale delle Magnolie, Piazzale delle Canestre, Viale San Paolo del Brasile (una sola corsia), Piazzale Brasile, Largo Federico Fellini, Via Vittorio Veneto (metà carreggiata), Piazza Barberini, Via del Tritone, Largo del Tritone, Via del Traforo, Via Milano, Via Nazionale, Via dei Serpenti, Via Cavour, Largo Corrado Ricci, Via dei Fori Imperiali, Piazza del Colosseo, Via Celio Vibenna, Via di San Gregorio, Piazza di Porta Capena, Viale delle Terme di Caracalla (corsia laterale lato Stadio). Per i festeggiamenti di Capodanno, dalle 19 fino alle 2 dell'1 gennaio le strade chiuse saranno: Circo Massimo e aree limitrofe (Via dei Cerchi, Via del Circo Massimo, Via della Greca, Via dell'Ara Massima di Ercole, Via di S.Teodoro, Via di S.Gregorio). Il primo gennaio 2018 per Palcoscenico a Cielo Aperto, dalle 7 alle 2 del 2 gennaio le chiusure saranno: Lungotevere da P.zza dell'Emporio fino a Ponte Garibaldi, Via Petroselli, Piazza Bocca della Verità, Via dei Cerchi e Via della Greca.