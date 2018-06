Rom: sindaco Treviso, assolutamente d’accordo con Salvini

Treviso, 20 giu. (AdnKronos) - "Sono assolutamente d'accordo con la proposta del ministro dell'Interno Matteo Salvini per un censimento, una registrazione, per sapere chi sono le persone che vengono nei nostri territori. Io da sindaco sono perfettamente in linea con il suo progetto, a tutela dei miei cittadini". Così all'Adnkronos il neosindaco di Treviso, Mario Conte (Centrodestra) concorda in pieno con la proposta lanciata dal titolare del Viminale. E il primo cittadino di Treviso rilancia: "Non vedo cosa ci sia da stupirsi o da scandalizzarsi, tutti noi cittadini italiani siamo registrati, 'schedati' fin dalla nascita con l'anagrafe, abbiamo un codice fiscale che ci identifica, una tessera sanitaria, un codice bancomat...". "Così, credo sia fondamentale essere a conoscenza chi arriva nei nostri territori. Se una persona viene da noi nel rispetto delle leggi non credo abbia nulla da temere se viene registrato", conclude Conte.