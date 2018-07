Rom: Comunità Sant’Egidio contro mozione per censimento in Lombardia

Milano, 7 lug. (AdnKronos) - "Forte preoccupazione e disappunto" sono espressi dalla Comunità di Sant'Egidio per l'approvazione del Consiglio Regionale Lombardo di una "Mozione concernente il censimento residenti e insediamenti campi rom presenti in Lombardia, la chiusura dei campi irregolari, il contrasto all'accattonaggio e il sostegno all'obbligo scolastico". La mozione è stata approvata lo scorso 3 luglio, con 39 voti a favore e 31 contrari, con una serie di proposte "finalizzate - dice la Comunità di Sant'Egidio - all'elezione di un gruppo bersaglio, in linea con le dichiarazioni del Governo nazionale a proposito di un censimento etnico". Censimento che, ricorda, è stato già contestato dall'Unione delle Comunità ebraiche italiane e richiama quello ritenuto illegittimo dal Consiglio di Stato nel 2011. Nella mozione si chiede di svolgere un censimento anche gli abitanti dei campi regolari: "E' inutile sprecare risorse economiche per dati che già i singoli Comuni conoscono", sottolinea la Comunità, che rileva anche degli errori: "Si utilizza il termine nomadi per persone che nella stragrande maggioranza non praticano il nomadismo: a titolo di esempio, oltre la metà dei rom abitanti nei campi di Milano sono nati a Milano". La Comunità di Sant'Egidio opera a favore delle famiglie rom e sinti da diversi decenni, rivolgendo una particolare attenzione alla scolarizzazione.