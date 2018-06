Rinnovabili: Geologi, da geotermia enormi potenzialità non sfruttate (2)

(AdnKronos) - Sullo sfruttamento dell'energia geotermica interviene anche Vincenzo Giovine, Vice Presidente e Coordinatore della Commissione Ambiente del CNG: "la diffusione e l'utilizzo della geotermia a bassa entalpia come fonte di energia pulita e sostenibile, in perfetta sintonia con la tutela dell'ambiente non risulta, oggi, ancora adeguatamente impiegata a livello generale nel territorio italiano". Il vice presidente CNG riscontra numerose cause alla base dello sviluppo, ancora troppo lento in Italia, di questa fonte energetica rinnovabile: "l'assenza di una normativa univoca a livello nazionale, lungaggini e difficoltà procedurali per l'ottenimento delle autorizzazioni, una mancanza di cultura che ha privilegiato altri sistemi di produzione e sfruttamento di energia, in taluni casi, tutt'altro che ?pulita', hanno impedito una larga diffusione della risorsa geotermica. Il territorio italiano, da nord a sud, proprio per la sua struttura geologica e idrogeologica permette la possibilità di incrementare fortemente l'utilizzo della geotermia come fonte di energia", rileva Giovine. Al convegno partecipano numerosi esperti del settore ed esponenti politici, tra cui Andrea Cioffi, Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico; la deputata Rossella Muroni, ex Presidente nazionale di Legambiente; l'Europarlamentare Dario Tamburrano, Coordinatore della Commissione ITRE (Industria, Ricerca, Energia e Telecomunicazioni); Vito Felice Uricchio, Direttore Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) del CNR; Nunzia Bernardo, Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche presso l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse del Ministero dello Sviluppo Economico e Domenico Savoca, Presidente Associazione Nazionale Ingegneri Minerari (ANIM).