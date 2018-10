Riforme: M5S-Lega ‘via 345 parlamentari’, risparmi per 100 mln all’anno

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - M5S e Lega hanno presentato la 'riforme del cambiamento' oggi alla Camera. C'erano Luigi Di Maio, il ministro competente Riccardo Fraccaro, i capigruppo di maggioranza di Camera e Senato e Roberto Calderoli, in qualità di esperto di riforme. Il cuore della proposta è il taglio del numero dei parlamentari: da 945 a 600. A Montecitorio si scenderebbe da 630 a 400, a palazzo Madama da 315 a 200. Ridotto anche il numero degli eletti all'estero: 8 alla Camera e 4 al Senato."E' il più grande taglio dei costi della politica della storia", sottolinea Fraccaro. I 5 Stelle parlano di circa 100 milioni l'anno, 500 milioni a legislatura. Un nuovo assetto che renderà necessaria una modifica della legge elettorale e nel testo della proposta di legge costituzionale, viene citato il Mattarellum. "E' opportuno -si legge- un intervento del legislatore che riporti la normativa elettorale alla tradizione impostazione in base alla quale essa sia sempre applicabile prescindendo dal numero dei parlamentari fissato in Costituzione". Cosa che veniva prevista proprio dal Mattarellum, si spiega. Quindi, "al fine di evitare l'eventualita' di vuoti normativi, si ritiene che il ritorno ad una impostazione che preveda, in luogo del numero dei seggi, l'indicazione del rapporto percentuale tra i seggi uninominali e plurinominali ed il numero dei parlamentari, possa rappresentare la soluzione ottimale (...). Con tale modalità la modifica del numero dei parlamentari non comporterebbe interventi sulla legge elettorale, lasciando il Parlamento in ogni momento rinnovabile senza alcuna alterazione del sistema elettorale".