Riforme: Fraccaro, incarnano cambiamento, non stravolgeremo Costituzione

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Le abbiamo chiamate riforme del cambiamento perchè incarnano più di tutte le altre, lo spirito del cambiamento su cui abbiamo avuto il mandato degli elettori il 4 marzo". Lo ha detto il ministro Riccardo Fraccaro alla conferenza stampa alla Camera con Luigi Di Maio, Roberto Calderoli e i capigruppo di Lega e M5S per presentare due proposte di legge: una sul referendum propositivo e l'altra sulla riduzione del numero dei parlamentari che passarebbero, con il ddl della maggioranza, da 945 a 600. "Noi -ha sottolineato Fraccaro- non vogliamo stravolgere la Costituzione perchè sappiamo che è una Carta delicata e che va toccata solo dove è necessario e anzi se è possibile raggiungere gli obiettivi con leggi ordinarie o riforme dei regolamenti, noi preferiamo far ricorso a queste ultime piuttosto che a ddl costituzionali".