Rifiuti: Trizzino (M5S), ordinanza Musumeci è autogol

Palermo, 8 giu. (AdnKronos) - "Un autogol che non ga altro che certificare che il governo, fino al 30 novembre, non sarà in grado di assicurare una gestione ordinaria dei rifiuti". Così il deputato regionale del M5S Gianpiero Trizzino, membro della commissione Ambiente dell'Ars e da sempre in prima linea sulla questione rifiuti, commenta all'Adnkronos la nuova ordinanza, firmata ieri sera dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, che, superando il no di Roma, proroga al 30 novembre la possibilità di far funzionare oltre i normali limiti gli impianti collegati alle discariche. Un provvedimento che intende evitare che i rifiuti dell'isola rimangano per le strade e che, "nonostante qualche perplessità iniziale" come sottolinea Trizzino, era nelle prerogative dei poteri attribuiti al governatore. Gli oltre 60 comuni della Sicilia che conferivano nella discarica di Siculiana gestita dalla Catanzaro - che rimane chiusa - adesso porteranno i loro rifiuti negli impianti di Trapani Servizi, Ato Caltanissetta 2 e Sicula Trasporti.