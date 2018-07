Rifiuti: Trizzino (M5S), chiesto a ministero monitoraggio costante crisi Sicilia

Palermo, 3 lug. (AdnKronos) - "Il ddl del governo approvato in commissione Ambiente non risolve il caos rifiuti in atto in Sicilia che ricade su Musumeci, in base ai poteri speciali concessi dal governo Gentiloni. Siamo in contatto con il ministro per l'Ambiente Sergio Costa al quale abbiamo chiesto un monitoraggio costante della crisi siciliana e di sollevare Musumeci dall'incarico di commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Sicilia, in caso di inadempimenti". Lo afferma il deputato regionale del M5S Giampiero Trizzino.