Rifiuti: Rap, cresce differenziata a Palermo, a novembre nuove aree

Palermo, 8 giu. (AdnKronos) - Cresce la raccolta differenziata a Palermo. Secondo i dati forniti da Rap, l'azienda di igiene ambientale, infatti, superate le criticità relative all'avvio dello step 2 del Porta a porta 2, il sistema è passato da 1.593.190 chili di frazioni differenziate ad aprile a 1.945.780 chili a maggio, con un incremento di oltre 1 punto percentuale. In particolare, nel PAP 1, a maggio si è registrato un incremento, passando dal 47,22 per cento di aprile al 52,68 per cento. Nel PAP 2 step2 lo scorso mese dal 26,34 per cento di aprile si è passati a 57,77 per cento. "Un risultato straordinario - spiegano dalla Rap -, considerate tutte le difficoltà registrate nella fase di avvio. Ovviamente, per raggiungere lo stesso livello dello step 1 (la cui percentuale raccolta differenziata si attesta al 65 per cento) si sta puntando a un ulteriore miglioramento delle performance".