Rifiuti: pulizia litorali, via libera Regione a risorse per Comuni

Palermo, 3 lug. (AdnKronos) - L'assessore regionale al Territorio e Ambiente Toto Cordaro ha firmato la circolare che attribuisce ai comuni siciliani le risorse necessarie per procedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati sulle coste siciliane. L'apposito capitolo di spesa è stato predisposto dalla Regione proprio per agevolare gli enti locali in crisi finanziaria. I Comuni dovranno adesso attivarsi per verificare la presenza di rifiuti abbandonati nelle fasce costiere dei territori di propria competenza e richiedere alla Regione l'assegnazione delle somme necessarie a rimuoverli, precisandone anche la natura e l'eventuale pericolosità, in modo da definire una priorità degli interventi. "Faremo ciò che è necessario per restituire fruibilità e decoro alle aree demaniali - afferma Cordaro - Con l'articolo 13 della finanziaria, per la prima volta in Sicilia, sono state stanziate le risorse necessarie a consentire ai nostri Comuni di effettuare le operazioni di pulizia straordinaria dei litorali. Confidiamo che a questo impegno da parte della Regione faccia seguito il senso di responsabilità dei cittadini affinché il nostro patrimonio ambientale, una volta ripulito, venga mantenuto in buono stato".