Rifiuti: Musumeci, a Province competenza per gestione e programmazione

Palermo, 3 gen. (AdnKronos) - "La competenza per la programmazione e gestione dei rifiuti deve essere trasferita alla Province". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci durante una conferenza stampa convocata a Palazzo d'Orleans sull'emergenza rifiuti nell'isola. Nel cronoprogramma del governatore, dopo la richiesta dello stato di emergenza ambientale, c'è l'approvazione, "entro la primavera", della "riforma della legge 9 del 2010" che, ha ricordato, "è stata giudicata dai magistrati contabili contraddittoria e inapplicabile". In questo momento, ha spiegato, "la gestione dei rifiuti è di competenza delle società d'ambito che sono formate dai Comuni. Contiamo ben 33 soggetti interessati, tra cui 18 Srr (Società regolamentazione rifiuti ndr). Basta con questi 33 enti che mangiano denaro pubblico e non producono alcun risultato. Le competenze di programmazione e gestione dei rifiuti devono andare alle provincie o, come amate chiamarli, liberi consorzi dei comuni. E i riferimenti devono essere nove, non 33. Ogni provincia avrà un Dipartimento per i rifiuti e per l'acqua, basta con le società. Più poteri alle provincie e meno alla Regione che deve essere arbitro e non giocatore". E ha aggiunto: "Dire che in questi 20 anni la Regione abbia esercitato pienamente i poteri di pianificazione e di controllo sarebbe una grossa bugia, così come lo sarebbe dire che i Comuni, prima con gli Ato e poi con le Srr, abbiano svolto appieno la propria funzione".