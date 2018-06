Rifiuti: Fp Cgil Sicilia, da Regione solo scaricabarile

Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - "Sulla gestione dei rifiuti la Regione la smetta con uno scaricabarile che può avere come effetto finale quello che i costi e i sacrifici delle incapacità dimostrate nell'ultimo ventennio e delle pessime scelte in materia saranno scaricati sui cittadini, con una pilatesca lavata di mani". Così il segretario generale della Fp Cgil Sicilia Gaetano Agliozzo e il segretario con delega sull'ambiente Alfonso Buscemi commentano l'ordinanza del 7 giugno che prevede il commissariamento dei comuni che non raggiungono la percentuale minima di raccolta differenziata del 35% al 31 maggio e che non prevedono in bilancio le somme per l'invio all'estero dei rifiuti indifferenziati eccedenti la percentuale del 70%. "Spiace constatare - scrivono Agliozzo e Buscemi- che i mesi trascorsi sono stati impiegati per partorire una siffatta ordinanza e quindi per dichiarare sostanzialmente l'assenza di un pensiero in materia di ambiente e rifiuti". Per il sindacato "la qualità della gestione dei rifiuti deve essere assicurata dalla convergenza dei comportamenti di tutti i soggetti coinvolti: Regione, Comuni, società di regolamentazione dei rifiuti, associazioni ambientaliste, scuole, famiglie, singoli cittadini. I provvedimenti seri dovranno essere assunti dunque senza ulteriore indugio, per il bene della collettività siciliana".